На оборонном предприятии в Дзержинске прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело на заводе по производству взрывчатых веществ в Дзержинске, один из цехов охвачен пламенем, сообщают очевидцы.

Мощный хлопок раздался в 15:30 4 апреля, после чего в сообществах начали появляться фотографии с поднявшимся в небо на несколько десятков метров столбом дыма.

Источники "Интерфакса" отметили, что на заводе имени Свердлова произошел пожар технологического характера. По предварительным данным, весь персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Другие источники сообщают, что взрыв произошел в цехе №54 научно-исследовательского института "Кристалл", который занимается разработкой и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для вооружения и военной техники.

В конце августа 2018 года жертвами взрыва на заводе имени Свердлова стали шесть человек, еще столько же пострадали. На площадке предприятия были найдены 164 неразорвавшиеся мины.