Охранная зона усадьбы Суханово оказалась под угрозой исчезновения

Жители подмосковной деревни Лопатино намерены пожаловаться в прокуратуру на строительную компанию. Они хотят остановить вырубку деревьев рядом с памятником культуры — усадьбой Сухарово. Застройщик уверяет, что расчищает участок по закону. Однако его подсчет спиленных деревьев отличается от данных, которые приводят сельчане, в 20 раз.

Дубовая роща рядом с деревней Лопатино исчезла за несколько ночей. Разбираться в ситуации прислали комиссию из районной администрации.

"Несколько часов описывали, добывая эти пеньки и деревья", — рассказывает Александр Смирнов, начальник управления по экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского муниципального района.

Сначала чиновники и местные жители работали сообща, но в какой-то момент все разладилось.

- Дуб лежит — он не описан!

- Мы его записали!

В результате, когда начальник экономического управления лично объявил результаты — 51 дерево — со всех сторон раздались недовольные голоса.

- Вырубка больше тысячи! Они не могут их посчитать, потому что они уничтожены. Застройщик ночью вытаскивал деревья из оврага. А эколог не имеет права описывать дерево, которое уже оттащили. Он описывает то, которое лежит у спиленного пенька!

А вот представителей компании "Гранель", строящей жилой квартал рядом с усадьба Суханово, которая является памятником культуры, официальные данные вполне устроили. Поляна чуть ли не в гектар расчищена, а квота на вырубку не выбрана и на четверть. Как говорится, еще пилить и пилить.

"Данные работы проводятся исключительно на территории, принадлежащей застройщику", — уверяет Ксения Соломатина, PR-директор строительной компании.

Строители глубоко вклинились в охранную зону памятника культуры, которая проходит по оврагу, уверены деревенские.

"Деревья находятся в охраняемой зоне, непосредственно в глубине оврага. Они ломают деревья, которые находятся именно на нашей территории", — объясняет Ирина Аникеева.

На заповедной территории, в которую входит и деревня Лопатино, издавна росли дубы. В документе, выданном администрацией, застройщику к вырубке разрешены только два вида клена. Но, нимало не смущаясь этим обстоятельством, строители продолжают уничтожать все подряд.

- Характерный красный спил и черные шишечки свидетельствуют о том, что это краснокнижное дерево черная ольха. Между прочим, штраф за нее 500 тысяч рублей.

Ландшафт по периметру охранной зоны изменен до неузнаваемости. Рядом с известным на всю округу ручьем в Малиновом овраге уже течет бетонная река — под грудами строительного мусора трещат заборы.

"Засыпается охранная зона усадьбы Суханово 19 века. Застройщик "Гранель" заваливает мусором, причем это делается по ночам", — рассказывает Виталий Осипов.

Но самое удивительное, что работы, которые уже вызвали столько споров, почему-то по-прежнему ведутся без всякого ограждения. Остается только гадать, где же в конечном итоге пройдет граница стройплощадки. Многоэтажные дома уже в зоне прямой видимости. Кольцо вокруг родовой усадьбы князей Волконских продолжает сжиматься. Тревожные сигналы о вырубках поступают чуть ли не каждый день.

"Группа жителей собирает сейчас подписи, что кто-то там собирается вырубать сосновый лес. Ситуация не очень хорошая вокруг усадьбы, к сожалению", — констатирует Александр Кошевой, директор Дома творчество "Усадьба Суханово", вице-президент Союза архитекторов России.

Директор "Усадьбы Суханово" собирается вместе с местными жителями обратиться в прокуратуру. На составление коллективного обращения и проведение проверки потребуется время, а его нет. Пилы и топоры работают круглосуточно, навсегда стирая исторический ландшафт.