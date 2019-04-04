Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 апреля 201917:12 Денис Восковский

Охранная зона усадьбы Суханово оказалась под угрозой исчезновения

Жители подмосковной деревни Лопатино намерены пожаловаться в прокуратуру на строительную компанию. Они хотят остановить вырубку деревьев рядом с памятником культуры — усадьбой Сухарово. Застройщик уверяет, что расчищает участок по закону. Однако его подсчет спиленных деревьев отличается от данных, которые приводят сельчане, в 20 раз.

Дубовая роща рядом с деревней Лопатино исчезла за несколько ночей. Разбираться в ситуации прислали комиссию из районной администрации.

"Несколько часов описывали, добывая эти пеньки и деревья", — рассказывает Александр Смирнов, начальник управления по экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского муниципального района.

Сначала чиновники и местные жители работали сообща, но в какой-то момент все разладилось.

- Дуб лежит — он не описан!

- Мы его записали!

В результате, когда начальник экономического управления лично объявил результаты — 51 дерево — со всех сторон раздались недовольные голоса.

- Вырубка больше тысячи! Они не могут их посчитать, потому что они уничтожены. Застройщик ночью вытаскивал деревья из оврага. А эколог не имеет права описывать дерево, которое уже оттащили. Он описывает то, которое лежит у спиленного пенька!

А вот представителей компании "Гранель", строящей жилой квартал рядом с усадьба Суханово, которая является памятником культуры, официальные данные вполне устроили. Поляна чуть ли не в гектар расчищена, а квота на вырубку не выбрана и на четверть. Как говорится, еще пилить и пилить.

"Данные работы проводятся исключительно на территории, принадлежащей застройщику", — уверяет Ксения Соломатина, PR-директор строительной компании.

Строители глубоко вклинились в охранную зону памятника культуры, которая проходит по оврагу, уверены деревенские.

"Деревья находятся в охраняемой зоне, непосредственно в глубине оврага. Они ломают деревья, которые находятся именно на нашей территории", — объясняет Ирина Аникеева.

На заповедной территории, в которую входит и деревня Лопатино, издавна росли дубы. В документе, выданном администрацией, застройщику к вырубке разрешены только два вида клена. Но, нимало не смущаясь этим обстоятельством, строители продолжают уничтожать все подряд.

- Характерный красный спил и черные шишечки свидетельствуют о том, что это краснокнижное дерево черная ольха. Между прочим, штраф за нее 500 тысяч рублей.

Ландшафт по периметру охранной зоны изменен до неузнаваемости. Рядом с известным на всю округу ручьем в Малиновом овраге уже течет бетонная река — под грудами строительного мусора трещат заборы.

"Засыпается охранная зона усадьбы Суханово 19 века. Застройщик "Гранель" заваливает мусором, причем это делается по ночам", — рассказывает Виталий Осипов.

Но самое удивительное, что работы, которые уже вызвали столько споров, почему-то по-прежнему ведутся без всякого ограждения. Остается только гадать, где же в конечном итоге пройдет граница стройплощадки. Многоэтажные дома уже в зоне прямой видимости. Кольцо вокруг родовой усадьбы князей Волконских продолжает сжиматься. Тревожные сигналы о вырубках поступают чуть ли не каждый день.

"Группа жителей собирает сейчас подписи, что кто-то там собирается вырубать сосновый лес. Ситуация не очень хорошая вокруг усадьбы, к сожалению", — констатирует Александр Кошевой, директор Дома творчество "Усадьба Суханово", вице-президент Союза архитекторов России.

Директор "Усадьбы Суханово" собирается вместе с местными жителями обратиться в прокуратуру. На составление коллективного обращения и проведение проверки потребуется время, а его нет. Пилы и топоры работают круглосуточно, навсегда стирая исторический ландшафт.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

17:24

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

14:53

Умер режиссер Георгий Данелия

13:40

Европарламент принял обновленную директиву по газу

12:47

Прощание с Булдаковым пройдет 8 апреля в Доме кино

12:20

20% россиян мечтают уехать

11:35

Многодетным семьям снизили налоги

10:56

В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

18 минут назад
На оборонном предприятии в Дзержинске прогремело несколько взрывов

На оборонном предприятии в Дзержинске прогремело несколько взрывов

1 час назад
Россия передала Израилю останки военного, пропавшего в Ливане 37 лет назад

Россия передала Израилю останки военного, пропавшего в Ливане 37 лет назад

3 часа назад
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

2 часа назад
Страшный удар в фуру: водитель сгоревшей маршрутки перевозил людей нелегально

Страшный удар в фуру: водитель сгоревшей маршрутки перевозил людей нелегально

2 часа назад
"Воду черпают из эскалатора": гигантский аквариум протек в московском ТРЦ

"Воду черпают из эскалатора": гигантский аквариум протек в московском ТРЦ

5 часов назад
Ольга Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

Ольга Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

6 часов назад
Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

6 часов назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

03.04.2019 14:59
Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

2 часа назад
Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

2 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

6 часов назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

18 часов назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

23 часа назад
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

11 минут назад
Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

1 час назад
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

1 час назад
Давший течь гигантский аквариум скрыли от глаз посетителей московского ТРЦ

Давший течь гигантский аквариум скрыли от глаз посетителей московского ТРЦ

2 часа назад
В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

2 часа назад
Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

2 часа назад
Робот "Уран" доработан и готов к бою

Робот "Уран" доработан и готов к бою

2 часа назад
Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

3 часа назад
70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

3 часа назад
В Будапеште состоялся парад глупых походок

В Будапеште состоялся парад глупых походок

3 часа назад
В Ухте школьник палкой отбился от стаи бродячих собак. Видео

В Ухте школьник палкой отбился от стаи бродячих собак. Видео

3 часа назад
В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

3 часа назад
Российский тяжелый ракетный крейсер может получить гиперзвуковые "Цирконы"

Российский тяжелый ракетный крейсер может получить гиперзвуковые "Цирконы"

3 часа назад
Украинский депутат: выборы превратились в обыкновенное шоу

Украинский депутат: выборы превратились в обыкновенное шоу

3 часа назад
Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

4 часа назад
Хрупкое счастье президента США. Кто главный конкурент Трампа?

Хрупкое счастье президента США. Кто главный конкурент Трампа?

4 часа назад
Инспектор "Моспаркинга" газом ослепил угрожавшего ему водителя

Инспектор "Моспаркинга" газом ослепил угрожавшего ему водителя

4 часа назад
В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

4 часа назад
Европарламент принял обновленную директиву по газу

Европарламент принял обновленную директиву по газу

4 часа назад
Суд Севастополя приговорил украинских диверсантов к 14 годам строгого режима

Суд Севастополя приговорил украинских диверсантов к 14 годам строгого режима

4 часа назад
Ралли "Дакар" будет проводиться на Аравийском полуострове

Ралли "Дакар" будет проводиться на Аравийском полуострове

5 часов назад
Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

6 часов назад
Пенсионерка ползком выбиралась из первоуральского травмпункта

Пенсионерка ползком выбиралась из первоуральского травмпункта

6 часов назад
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

6 часов назад
Аппендэктомия под водой: хирург Черноморского флота провел операцию на подлодке

Аппендэктомия под водой: хирург Черноморского флота провел операцию на подлодке

6 часов назад
Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

7 часов назад
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

8 часов назад
Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

8 часов назад
Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

8 часов назад
Конор Макгрегор передумал уходить

Конор Макгрегор передумал уходить

9 часов назад
Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

16 часов назад