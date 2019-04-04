С Георгием Данелией простятся 9 апреля в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет 9 апреля в Доме кино, сообщила ТАСС супруга народного артиста Галина Данелия.

Пока не известно, где похоронят режиссера. Его супруга рассказала, что сейчас решают вопрос с Новодевичьим кладбищем.

Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни.