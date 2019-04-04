Airbnb стал партнером Лувра, теперь в музее можно заночевать

В рамках 30-летия знаменитой стеклянной пирамиды Лувра представители музея заключили контракт с сервисом по бронированию жилья Airbnb. Партнеры организовали конкурс, победители которого смогут заночевать в музее, прямо под пирамидой.

Под стеклянным куполом возведут его мини-версию с двуспальной кроватью и другой мебелью, необходимой для ночевки. Выглядеть это будет примерно как на опубликованных ниже кадрах.

Для победителей конкурса и его пары проведут ночную экскурсию по Лувру, которая будет включать в себя аперитив перед "Моной Лизой", ужин рядом со статуей Венеры Милосской и концерт в палатах Наполеона III.

Для участия в соревновании необходимо ответить на вопрос, почему именно вы будете идеальным гостем Моны Лизы. Заявки принимаются до 12 апреля, переночевать в музее победителю разрешат в ночь на 1 мая.