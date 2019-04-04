Юные жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отдохнут в Евпатории

Юные жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва, отдохнут в Евпатории. Такой подарок сделала администрация города, сообщает ГТРК "Южный Урал". На море поедут шесть детей, проживавших в двух разрушенных взрывом подъездах. Первая группа вылетит в конце мая.

Как известно, трагедия произошла в последний день 2018 года. Жертвами взрыва стали 39 человек. Завалы разбирали всем миром, пострадавшим помогали продуктами, одеждой, предметами первой необходимости. В итоге седьмой и восьмой подъезд были полностью разобраны, жителей переселили в новое жилье. После проведенной экспертизы дом признали годным к эксплуатации.

Сейчас соцработники Магнитогорска занимаются оформлением компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных во время ЧП. Денежные средства поступят из горбюджета, сообщила Олеся Дедкова, начальник отдела управления социальной защиты населения города.