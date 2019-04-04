В аквариуме ТРЦ "Океания" произошла протечка, акулы не пострадали

Обитатели аквариума в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы не пострадали в результате произошедшей протечки, панорамный лифт не работает, экскурсии временно отменены.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в компании Недвижимость", которой принадлежит ТРЦ "Океания".

Отмечается, что прорыв воды в аквариуме, чья высота составляет 24 метра, а объем — более миллиона литров, был ликвидирован в течении нескольких минут.

Среди обитателей искусственного водоема – рыбы из Красного моря, Индийского и Тихого океанов, в частности мурены, гигантский групер, таллос, спинорог, ярко-желтый зебрас, белоперые, черноперые двухметровые акулы и другие морские обитатели.

Сообщается, что сейчас выясняются причины случившегося и подсчитывается, сколько времени и финансов займет восстановление аквариума.