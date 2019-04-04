Шафран зажгла: Украине, как пострадавшей женщине, когда-нибудь повезет!

"Украина — это такое растерзанное тело, которое вместо того, чтобы лечить, как стервятники продолжают клевать", — заявила ведущая радиостанции "Вести FM" Анна Шафран, выступая в ток-шоу "Кто против?".

Она сравнила Незалежную с пострадавшей женщиной, к которой пришел авантюрист, обобрал до копейки, изменил и предал. А теперь просит понять и простить.

"Теперь эта женщина ни за что не простит, ей надо молодого и любовь. Тут любовь, конечно, не гарантирована. Но хотя бы надежда есть в лице Зеленского. Поэтому я — на стороне Украины, как пострадавшей женщины. Может, когда-нибудь ей повезет!" – подчеркнула Шафран.

Анну Шафран возмущает, что граждане Украины не видят, как американцы даже не стесняются публиковать в открытых источниках факты, говорящие о вмешательстве в президентские выборы.

"И неужели украинцы верят, что Штаты из гуманитарных побуждений вторгаются в Югославию, Ирак, Ливию, Сирию? На Украине вовсю идет гражданская война. А бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион говорит, что надо уничтожить большую часть украинцев, потому что они проголосовали за Зеленского", — сокрушается радиоведущая.

Ведущая "Вести FM" отметила, что ей повезло быть русской в России после развала Советского Союза, а не на Украине, где у нее много родственников.

Напомним, в Киеве скандальный общественный деятель Ирина Фарион призвала отдать под суд победителя первого тура. Говорит, что Владимиру Зеленскому — место в тюрьме "за изнасилование мовы". Она считает, что его речи на русском языке и тем более призывы создать русскоязычный телеканал — противозаконны. Кроме того, Фарион заявила, что нужно начать войну с избирателями Зеленского.