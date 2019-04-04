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Провокации в Керченском проливе 1 час назад
НАТО в Черном море: кто хочет глотнуть русского свинца за Украину?
Америка сделала неудачный ход, который не принесет ей никаких дивидендов. Так ведущий ток-шоу "Кто против?" Сергей Михеев прокомментировал решение НАТО ввести свои корабли в Азовское море с целью обеспечения прохода украинских судов.
Заявление НАТО по Керченскому проливу не поддержал даже Дональд Трамп, потому что не разделил антироссийскую риторику, заметил Владимир Соловьев.
Соведущий напомнил, что во время крымских событий флот НАТО уже выходил в этом направлении, но испугался возможного ответа российской стороны: "Когда были реальные события, никакой флот НАТО никакому украинскому флоту и близко не помог. Поэтому все это — трепетание неясных знамен, не более того".
Сергей Михеев добавил, что точно так же ранее НАТО не помогло Саакашвили, очень надеющемуся на эту поддержку. Сейчас Украина надеется на помощь НАТО. Но у США на данном этапе весьма осложнились отношения с Турцией, в руках которой ключи от прохода в Черное море. И если дальше будут продолжать ее обижать, то она может просто закрыть проход обидчикам.
Сергей Михеев высказал сомнение в способности НАТО вступить в конфликт с Россией из-за Украины: "Это можно было бы сделать уже несколько раз, если бы они захотели".
Надо понимать, что игра между Россией и США идет в гораздо более крупном масштабе, в более длительных временных отрезках и сразу на нескольких досках. Поэтому, когда на Украине оценивают высказывания НАТО по поводу Черного моря, они видят только свою маленькую полянку. На самом деле есть еще ситуации с Сирией и с Венесуэлой, на фоне которых ситуация с Украиной рассматривается всего лишь как один из возможных ходов.
Антироссийские активисты постоянно распространяют во всех постсоветских государствах байку о том, что Америка их спасет. Даже в 2014 году многие в Киеве были убеждены, что Россия ничего не предпримет, потому что испугается НАТО. Однако, начиная с 1991 года, НАТО так никого и не спасло.
Правда состоит в том, что американцы никогда никого не защищали, считает ведущий. Они используют те или иные страны ровно настолько, насколько им это выгодно. С Украиной та же история.
"Присутствие Америки в Черном море возможно, но его цель будет не обеспечение безопасности Украины, а обеспечение собственных интересов. Не стоит обманываться, никакой особенной истории с Украиной нет. Как и всех остальных, ее США использовали и будут использовать исключительно в своих интересах", — заключил Михеев.
На днях постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Для этого планируется усилить разведку и увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.
В Кремле негативно оценили это заявление. Россия готова к любым поворотам в области военной безопасности в черноморском регионе, в случае осуществления планов НАТО Москва может в свою очередь усилить активность в этом регионе.
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