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Ушел из жизни Георгий Данелия 1 час назад
Великий автор прекрасного кино: ушел человек-эпоха Георгий Данелия
Казалось, он был всегда и будет всегда, но его не стало — умер Георгий Данелия. Великий режиссер ушел на 89-м году жизни после долгой болезни. Его невероятные, лирические, мудрые, воздушные, смешные и грустные фильмы сопровождают нас всю жизнь. И у каждого есть своя любимая картина. В одном из интервью Георгий Николаевич сказал: "Я не снял все, что хотел. Но снял только то, что хотел!"
"Я шагаю по Москве", "Aфоня" "Кин-дза-дза", "Мимино" — его грустные и смешные притчи о человеке вошли в "Золотой фонд" российского кинематографа.
"Когда я снимаю кино, я рассказываю историю. И стараюсь ее рассказать, как можно ярче. Я сам зритель. Чтобы мне самому не было скучно", — говорил Георгий Данелия о своей работе.
Москвич по прописке, грузин по происхождению — Данелия родился в Тифлисе. Он останется навсегда своим в любой точке постсоветского пространства.
"Настоящий большой художник со своим неповторимым стилем, оказавший колоссальное влияние на формирование мировоззрения. Это был человек-эпоха в советском кино", — говорит режиссер Карен Шахназаров.
Сам Данелия свои фильмы пересматривать не любил. Шутил, что один раз их уже видел. А вот "Я шагаю по Москве" смотрел. Может потому, что так увидеть столицу мог только он — веселую, молодую, прозрачную, в брызгах дождя и поливальных машин. Вообще, так видел города только он.
"Фильм "Я шагаю по Москве" снят практически с одного-двух дублей. Там не было для артистов, для тех, кто был на площадке, никакой вымученности. Все очень первозданное было. Это один из первых импрессионистических фильмов, фильм-настроение. Повторить этот опыт никто не может", — вспоминает народный артист Евгений Стеблов.
"Осенний марафон", Ленинград. Здесь на особой придуманной Данелией палитре так смешаны краски и чувства, что хочется просто бежать вслед за Бузыкиным — так, чтобы останавливаться, прислушиваться к себе и четче ощутить свой зримый путь. Данелия — режиссер неуловимого жанра: мужская драма, ржавая утопия или лирическая комедия.
В кинематографе Данелия мог оказаться на пять лет раньше, чем вышел его дебютный фильм "Сережа" о мальчике, не боявшемся сказать взрослому дураку, что он дурак. Ему была открыта прямая дорога во ВГИК. Но Георгий Данелия поступил в МАРХИ. Проектировал город Красноуфимск и был архитектором-облицовщиком при возведении шпиля высотки МГУ. Там двое рабочих пытались бежать и угодили в цементный раствор. Из этого случая вырос один из самых комичных эпизодов фильма "Джентльмены удачи".
Героиня картины "Афоня" Катя Снегирева мечтает поехать по Енисею в турпоход.
- Я по телевизору видела, там такая красота!
И хочется сказать: тянет в Грузию — там такая красота, я в "Мимино" видел.
Сегодня трудно поверить, что фильм снимали практически без сценария. Эпизод встречи Мимино с адвокатом в бутырской тюрьме — один к одному, как это было с Ланочкой, дочкой Данелия. Выпускница юрфака на встрече с матерым рецидивистом от испуга забыла все, чему ее учили в институте. "Да ты не бойся, спрашивай", — пожалел ее подзащитный. Светлана Георгиевна — Данелия назвал свою героиню в честь дочери.
Сам Данелия шутил, что обращался к юмору лишь потому, что под комедии давали больше пленки. При этом он выбрасывал при монтаже все сцены, рассчитанные только на то, чтобы посмешить зрителя. Данелия неоднозначен, критичен и к себе, и к жизни — самый печальный и самый жизнелюбивый режиссер в отечественном кино.
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