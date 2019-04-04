Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая не прошла во второй тур, стать арбитром на его дебатах с Петром Порошенко.

Видео с обращением Зеленский разместил в своем Facebook. Он подчеркнул, что предлагает назначить Тимошенко, чтобы избежать подкупа, провокаций и административного давления. Зеленский напомнил, что лидер партии "Батькивщина" заняла третье место в первом туре и не поддержала ни одного из кандидатов.

"Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" – обратился Зеленский, добавив, что ждет ответа в течение 24 часов.

Зеленский также заявил, что принимает "непутевые изменения" Порошенко.

Накануне он также посредством видеообращения предложил действующему главе государства встретиться для дебатов перед вторым туром на стадионе "Олимпийски" в Киеве. Порошенко предложение принял.

Ранее ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты Зеленского и Порошенко и пообещала перевести свой гонорар "МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины".