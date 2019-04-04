В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем. Для этого нужно одновременно нажать на кнопки, расположенные на каждой грани упаковки.

Необычные контрацептивы называются "Удовольствие по согласию". На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как их нужно открывать.

¿Por qué esta cajita solo se puede abrir de a dos? Porque así funciona el consentimiento en las relaciones. Todo tiene que ser de a dos. 🤚🤚#PlacerConsentido pic.twitter.com/QEUE5aNAWE — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 27 марта 2019 г.

Пока неизвестно, впрочем, сколько именно таких упаковок поступило в продажу.

Сообщается, что несколько пачек "Удовольствия по согласию" будут выставлены в Культурном центре Матьенсо в Буэнос-Айресе.