Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Началось наступление на Триполи. Приказ об этом дал командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Он отметил, что это ответ на требование ливийского народа положить власти боевиков и террористов в городе конец.

"Мы услышали твой зов, Триполи. Пришло время для великой победы. Вперед!" – цитирует призыв Халифа Хафтара "Интерфакс".

Командующий ливийской армии призвал солдат проявлять сдержанность при походе на ливийскую столицу и не стрелять по каждому, кто поднимает против них оружие.

Войска Хафтара находятся ближе всего сейчас к Триполи. Без крупных стычек они взяли под контроль расположенный в ста километрах от ливийской столицы город Горьян.

Ливия раздирается гражданским конфликтом. В стране двоевластие: на востоке страны в Тобруке заседает ливийский парламент, а на западе в столице страны базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. При этом восток страны, опираясь на армию во главе с маршалом Хафтаром, ведет самостоятельные действия, независимо от Триполи. Тем временем в Триполи привели подконтрольные войска в состояние повышенной боеготовности.

После поступления новостей из Ливии нефть перешли к росту на биржевых торгах. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в Лондоне на ICE Futures к составила 69,7 доллара за баррель. Это на 39 пенсов или 0,56% выше уровня предыдущей сессии. На 16 центов или 0,26% до 62,62 доллара за бочку выросла цена майской нефти WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).

В феврале 2019 года маршал Хафтар взял под свой контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии — аш-Шарара. Добыча нефти в Ливии из-за многолетних конфликтов после убийства Муаммара Каддафи нестабильна. При этом Ливия не соблюдает обязательств по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Потери арабских стран от конфликтов в последние годы Всемирный банк оценил в 900 миллиардов долларов.