Штангистка Надежда Ломова отстранена за нарушение антидопинговых правил

Российская спортсменка Надежда Ломова отстранена от соревнований Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Серебряного призера чемпионата Европы в весовой категории до 63 кг подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе Надежды Ломовой найдены следы метенолона. Если подозрения подтвердятся, то Надежду ждет дисквалификация. Кроме того, IWF может применить наказание Федерации тяжелой атлетики России. ФТАР была дисквалифицирована на год. Российские штангисты были допущены к международным соревнованиям лишь осенью 2018 года.

Надежда Ломова выигрывала чемпионат России в 2014 году. В 2013 году она победила на юниорском чемпионате Европы.