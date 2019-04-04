Тема:
Допинг-скандалы 49 минут назад
4 апреля 201918:58
Штангистка Надежда Ломова отстранена за нарушение антидопинговых правил
Российская спортсменка Надежда Ломова отстранена от соревнований Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Серебряного призера чемпионата Европы в весовой категории до 63 кг подозревают в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе Надежды Ломовой найдены следы метенолона. Если подозрения подтвердятся, то Надежду ждет дисквалификация. Кроме того, IWF может применить наказание Федерации тяжелой атлетики России. ФТАР была дисквалифицирована на год. Российские штангисты были допущены к международным соревнованиям лишь осенью 2018 года.
Надежда Ломова выигрывала чемпионат России в 2014 году. В 2013 году она победила на юниорском чемпионате Европы.
Ранее по теме
-
Бегунья Ксения Савина обвинена в нарушении антидопинговых правил3 часа назад
-
Боец Волков из-за допинга снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге23 часа назад
-
Баскетболист Баландин дисквалифицирован за употребление мельдония1 сутки назад
-
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно2 суток назад
-
Решение по делу биатлонистки Васильевой вынесут в конце апреля3 суток назад
-
Аргентинскому велогонщику грозит четыре года дисквалификации за допинг8 суток назад
Сейчас
19:37
Рогозин уходит из "Ильюшина" и ОАК
Картина дня
-
Умер режиссер Георгий Данелия
- Крупное ДТП в Подмосковье унесло жизни 6 человек
- Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты
- Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
- Польша грозит России ядерным ударом
Самое читаемое
-
Следствие: курсантов могли заразить червями умышленно
- Момент зверского убийства женщины в Москве попал на видео
- Экс-бойфренд выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
- Названа причина смерти Алексея Булдакова
- Многодетная мать оказалась садисткой и сутенершей
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Минфин за день выполнил 15% квартального плана по займам
- Парламент Великобритании блокирует "жесткий" Brexit
- 7 городов США, которые могут исчезнуть к 2100 году
- "Газпром" переходит на блокчейн
- Топ-10 брендов, популярных у американской молодежи
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
- Hot or Not: "зайдет" ли в России новый Kia ProCeed? Цены и конкуренты
- Первый обзор и тест-драйв новой Toyota RAV4 (видео)
- В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама
- "Заряженная" Lada Granta Sport: первые фотографии
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
- Сахар спасет от респираторных заболеваний
- Как спорт заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Великий автор прекрасного кино: ушел Георгий Данелия
- Страшный удар: на трассе в Подмосковье разбилась маршрутка
- Потоп в ТЦ "Океания": гигантский аквариум дал течь
- Охранная зона усадьбы Суханово оказалась под угрозой исчезновения
- Движение по Сокольнической линии метро восстановили досрочно
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Сегодня
Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
4 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского
7 часов назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"
03.04.2019 19:10
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира
02.04.2019 09:48
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике
01.04.2019 08:30
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша
31 минута назад
"Прогресс" побил рекорд полета к МКС
1 час назад
Первый полет новейшего военного транспортника. Видео
2 часа назад
Карлоса Гона арестовали в четвертый раз
3 часа назад
Робот "Уран" доработан и готов к бою
4 часа назад
70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг
4 часа назад
В Будапеште состоялся парад глупых походок
4 часа назад
Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России
7 часов назад
Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет
9 часов назад
Конор Макгрегор передумал уходить
10 часов назад
Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов
18 часов назад