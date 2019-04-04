Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал телеканал Sky News.

Отмечается, что, когда журчанье воды начало мешать парламентариям, обсуждавшим вопрос, связанный с погашением банковского кредита, вице-спикер Палаты общин Линдси Хойл временно приостановил заседание.

После осмотра крыши было принято решение полностью завершить заседание. Отмечается, что в здание парламента депутаты смогут вернутся не ранее второй половины дня 8 апреля.