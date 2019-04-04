Алексей Рогозин покидает "Авиационный комплекс Ильюшина"

Генеральный директор "Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина" Алексей Рогозин переходит на новое место работы, а также покидает свой пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали в пресс-службе ОАК.

Место Рогозина займет глава "Авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева" Юрий Грудинин. Само предприятие переходит в дивизион транспортный авиации ОАК и начинает подчиняться "Авиационному комплексу Ильюшина". Это позволит притворить в жизнь больше проектов "Бериева" на базе самолетов "Ильюшина".

Как заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, Алексей Рогозин руководил компанией в сложный период. Но несмотря на это смог выстроить эффективную работу и ускорить выпуск таких самолетов, как Ил-276, Ил-76МД-90А, Ил-114 и, конечно, Ил-112В.



Первый полет новейшего транспортника Ил-112В состоялся 30 марта. Подписывал полетное задание, а потом и поздравлял экипаж самолета с успешными испытаниями именно Алексей Рогозин.