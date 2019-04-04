Мэру Евпатории суд избрал меру пресечения

Глава администрации Евпатории 45-летний Андрей Филонов проведет месяц и 28 суток под арестом. Решение об аресте принял Киевский райсуд Симферополя. Филонов руководил городом со стотысячным населением с ноября 2014 года. В отношении экс-мэра Евпатории возбуждены два уголовных дела.

Филонов был задержан 3 апреля, напоминает ТАСС. Чиновник, по данным ФСБ России по Крыму и Севастополю, незаконно изменил вид разрешенного использования для ряда муниципальных земельных участков площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Ущерб Евпатории при этом оценивается в 35 миллионов рублей.

По этим нарушениям возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Оба уголовных дела объединены в одно производство.

Сам Филонов не отрицал, что контракт с ним расторгли из-за конфликта интересов при назначении директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича, который является отцом его гражданской жены.