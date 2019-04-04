Людей теряют только раз: опустела Вселенная Георгия Данелии

Сюжеты простые и понятные, герои, словно старые знакомые из твоей жизни, а фильмы — ироничное и во многом философское размышление о человеке. Они останутся с нами. А он ушел. Не стало Георгия Данелии, который не разменивался, прожил большую жизнь. Соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что фильмы Данелии всегда становились настоящим событием. Это "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза", "Осенний марафон"…

"Что самое ценное? Что подарила моя жизнь? Людей! Ничего ценнее в жизни не было, ничего любимее вспомнить не могу", — размышлял о прожитой жизни режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия.

Он ведь делал нас лучше, смех веселей, слезы чище. А фильмы Георгия Данелии как вода, как воздух — мы все состоим из них.

- Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?

- Люблю, — обменивались репликами герои "Мимино".

"Я очень люблю своих героев, как правило. Они в итоге для меня становятся якобы живыми людьми, как будто бы я с ними в действительности знаком. Когда рассказываешь о человек, которого любишь, то обязательно хочется рассказать с юмором", — пояснял Георгий Данелия.

- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?

- Да... Испитываю, он мне сказаль... Такую лищную непрязнь я испитываю к потерпевшему, что кушать не могу! – с ярким колоритом выстраивался каждый кадр фильмов Данелии.

"Мимино". Это фильм, в котором легендой стали даже вырезанные эпизоды. Например, в лифте гостиницы, куда заходят Мкратчян и Кикабидзе. А там два японца говорят друг другу: "Эти русские все на одно лицо".

- Ларису Ивановну хочу! – еще одна фраза, которая известна каждому кинозрителю.

"Любой его фильм – это приближение к добру. Это всеобъемлющая любовь", — отмечает заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Его картины — всегда страницы из жизни. Герои — с такими хотелось бы дружно жить по соседству.

"Какие-то фильмы получились, какие-то нет. Конечно, это связано с настроением.

Когда Параджанов посмотрел "Не горюй!", он сказал:

"Ну, не расстраивайся, каждый художник имеет право на неудачу".

И он очень ошибся.

- Бенджамин, ты в Петербурге учился... Там кто-нибудь камни ел?

- Нет! Что ты?

- Вот, видишь! Только мы, грузины можем все!

Это еще один запоминающийся эпизод из большой картины.

В любви к Грузии Данелия признавался всегда, хотя жил в московской квартире на Чистых прудах. Из Тбилиси его увезли во младенчестве. Родные всегда называли его — Гия, Гиечка.

В "Не горюй!" он единственный раз снял родственников — тетю Верико Анджапаридзе и двоюродную сестру Софико Чиаурели.

"Я, может быть, не снял всего того, что я хотел снять. Но я снял только то, что я хотел снять. Никогда не снимал по заказу", — подчеркивал Георгий Данелия.

- А что у тебя голос такой... малорадостный?

"Он был айсберг! Только немножко снаружи над водой, но такая глубина внутри! В нем была еще глубокая культура какая-то. Причем такая коренная! Это и пример, и традиции его индивидуальности, и новаторства одновременно! Это все в нем!" – подчеркивает народный артист России Евгений Стеблов.

Протяни человеку руку и проведи его через время, дай возможность опереться и понять: "А жить-то надо!"

Георгий Николаевич любил эти слова Рея Брэдбери. И Данелия шагал по Москве чистой, прозрачной, как никогда прекрасной.

Он всегда был верен себе, композиторам, а их было двое — Андрей Петров и Гия Канчелия — и актерам. Сценарий всегда начинал с вопроса: кого будет играть Леонов?

- Не! Так нельзя! Тостуемый пьет до дна! Я за вас выпил, значит, вы тостуемый. И вы до дна — за меня. Такой порядок, — учили народным обычаям герои Данелия в фильме "Осенний марафон".

После премьеры "Осеннего марафона" Иоселиани сказал:

"Слушай как он нас всех заложил? Талантливо!"

- Андрей?!

- А?

- Я — алкач?

- Алкач, алкач!

"Для кого-то – легкая комедия. А на самом деле это трагикомедия. Его вклад в наш кинематограф трудно переоценить", — считает друг Данелии народный артист Грузинской ССР, режиссер Отар Иоселиани.

- Скажи, Бузыкин, может я бездарная?

"Когда я снимаю кино, я рассказываю историю. И стараюсь ее рассказать как можно громче. И так, чтобы мне самому не было скучно", — раскрыл секрет успеха Георгий Данелия.

- Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!

- Два!

- Два! Два!

"Он очень любил талантливых людей. Он очень чувствовал талант. И радовался таланту!" – подчеркивает народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

"Сделай сказку, чтобы можно было согреться", — посоветовал ему однажды Тонино Гуэрра.

И Данелия придумал планету Плюк, с пепелацами и кэцэ... А чатлано-пацакский язык — это же как пароль свой-чужой.

"Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла", — это слова Георгия Данелии.

Мудрый взгляд, нездешнее какое-то спокойствие и, конечно, удивительная ирония.

- Козу уберите, я раздавлю ее! Пошла вон! – кричал юный велосипедист в фильме "Сережа".

"Тут очень важно, как звучит ее голос, — пояснял Данелия. – Меее! Это моя гордость, потому что эту козу озвучил я!"

Вселенная Георгии Данелии — точно лучше, чем наша: там летом счастливые девушки прячутся под зонтом от теплого дождя, а осенний марафон длится бесконечно. И сегодня в этой Вселенной стало очень пусто.

"Людей теряют только раз, и след, теряя, не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит", — пел сам Георгий Данелия.