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Ушел из жизни Георгий Данелия 1 час назад
Людей теряют только раз: опустела Вселенная Георгия Данелии
Сюжеты простые и понятные, герои, словно старые знакомые из твоей жизни, а фильмы — ироничное и во многом философское размышление о человеке. Они останутся с нами. А он ушел. Не стало Георгия Данелии, который не разменивался, прожил большую жизнь. Соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что фильмы Данелии всегда становились настоящим событием. Это "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза", "Осенний марафон"…
"Что самое ценное? Что подарила моя жизнь? Людей! Ничего ценнее в жизни не было, ничего любимее вспомнить не могу", — размышлял о прожитой жизни режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия.
Он ведь делал нас лучше, смех веселей, слезы чище. А фильмы Георгия Данелии как вода, как воздух — мы все состоим из них.
- Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?
- Люблю, — обменивались репликами герои "Мимино".
"Я очень люблю своих героев, как правило. Они в итоге для меня становятся якобы живыми людьми, как будто бы я с ними в действительности знаком. Когда рассказываешь о человек, которого любишь, то обязательно хочется рассказать с юмором", — пояснял Георгий Данелия.
- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Да... Испитываю, он мне сказаль... Такую лищную непрязнь я испитываю к потерпевшему, что кушать не могу! – с ярким колоритом выстраивался каждый кадр фильмов Данелии.
"Мимино". Это фильм, в котором легендой стали даже вырезанные эпизоды. Например, в лифте гостиницы, куда заходят Мкратчян и Кикабидзе. А там два японца говорят друг другу: "Эти русские все на одно лицо".
- Ларису Ивановну хочу! – еще одна фраза, которая известна каждому кинозрителю.
"Любой его фильм – это приближение к добру. Это всеобъемлющая любовь", — отмечает заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.
Его картины — всегда страницы из жизни. Герои — с такими хотелось бы дружно жить по соседству.
"Какие-то фильмы получились, какие-то нет. Конечно, это связано с настроением.
Когда Параджанов посмотрел "Не горюй!", он сказал:
"Ну, не расстраивайся, каждый художник имеет право на неудачу".
И он очень ошибся.
- Бенджамин, ты в Петербурге учился... Там кто-нибудь камни ел?
- Нет! Что ты?
- Вот, видишь! Только мы, грузины можем все!
Это еще один запоминающийся эпизод из большой картины.
В любви к Грузии Данелия признавался всегда, хотя жил в московской квартире на Чистых прудах. Из Тбилиси его увезли во младенчестве. Родные всегда называли его — Гия, Гиечка.
В "Не горюй!" он единственный раз снял родственников — тетю Верико Анджапаридзе и двоюродную сестру Софико Чиаурели.
"Я, может быть, не снял всего того, что я хотел снять. Но я снял только то, что я хотел снять. Никогда не снимал по заказу", — подчеркивал Георгий Данелия.
- А что у тебя голос такой... малорадостный?
"Он был айсберг! Только немножко снаружи над водой, но такая глубина внутри! В нем была еще глубокая культура какая-то. Причем такая коренная! Это и пример, и традиции его индивидуальности, и новаторства одновременно! Это все в нем!" – подчеркивает народный артист России Евгений Стеблов.
Протяни человеку руку и проведи его через время, дай возможность опереться и понять: "А жить-то надо!"
Георгий Николаевич любил эти слова Рея Брэдбери. И Данелия шагал по Москве чистой, прозрачной, как никогда прекрасной.
Он всегда был верен себе, композиторам, а их было двое — Андрей Петров и Гия Канчелия — и актерам. Сценарий всегда начинал с вопроса: кого будет играть Леонов?
- Не! Так нельзя! Тостуемый пьет до дна! Я за вас выпил, значит, вы тостуемый. И вы до дна — за меня. Такой порядок, — учили народным обычаям герои Данелия в фильме "Осенний марафон".
После премьеры "Осеннего марафона" Иоселиани сказал:
"Слушай как он нас всех заложил? Талантливо!"
- Андрей?!
- А?
- Я — алкач?
- Алкач, алкач!
"Для кого-то – легкая комедия. А на самом деле это трагикомедия. Его вклад в наш кинематограф трудно переоценить", — считает друг Данелии народный артист Грузинской ССР, режиссер Отар Иоселиани.
- Скажи, Бузыкин, может я бездарная?
"Когда я снимаю кино, я рассказываю историю. И стараюсь ее рассказать как можно громче. И так, чтобы мне самому не было скучно", — раскрыл секрет успеха Георгий Данелия.
- Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!
- Два!
- Два! Два!
"Он очень любил талантливых людей. Он очень чувствовал талант. И радовался таланту!" – подчеркивает народная артистка РСФСР Валентина Талызина.
"Сделай сказку, чтобы можно было согреться", — посоветовал ему однажды Тонино Гуэрра.
И Данелия придумал планету Плюк, с пепелацами и кэцэ... А чатлано-пацакский язык — это же как пароль свой-чужой.
"Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла", — это слова Георгия Данелии.
Мудрый взгляд, нездешнее какое-то спокойствие и, конечно, удивительная ирония.
- Козу уберите, я раздавлю ее! Пошла вон! – кричал юный велосипедист в фильме "Сережа".
"Тут очень важно, как звучит ее голос, — пояснял Данелия. – Меее! Это моя гордость, потому что эту козу озвучил я!"
Вселенная Георгии Данелии — точно лучше, чем наша: там летом счастливые девушки прячутся под зонтом от теплого дождя, а осенний марафон длится бесконечно. И сегодня в этой Вселенной стало очень пусто.
"Людей теряют только раз, и след, теряя, не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит", — пел сам Георгий Данелия.
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