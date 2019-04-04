Тема:

Ушел из жизни Георгий Данелия 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 апреля 201921:17 Полина Ермолаева

Людей теряют только раз: опустела Вселенная Георгия Данелии

Сюжеты простые и понятные, герои, словно старые знакомые из твоей жизни, а фильмы — ироничное и во многом философское размышление о человеке. Они останутся с нами. А он ушел. Не стало Георгия Данелии, который не разменивался, прожил большую жизнь. Соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что фильмы Данелии всегда становились настоящим событием. Это "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза", "Осенний марафон"…

"Что самое ценное? Что подарила моя жизнь? Людей! Ничего ценнее в жизни не было, ничего любимее вспомнить не могу", — размышлял о прожитой жизни режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия.

Он ведь делал нас лучше, смех веселей, слезы чище. А фильмы Георгия Данелии как вода, как воздух — мы все состоим из них.

- Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?

- Люблю, — обменивались репликами герои "Мимино".

"Я очень люблю своих героев, как правило. Они в итоге для меня становятся якобы живыми людьми, как будто бы я с ними в действительности знаком. Когда рассказываешь о человек, которого любишь, то обязательно хочется рассказать с юмором", — пояснял Георгий Данелия.

- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?

- Да... Испитываю, он мне сказаль... Такую лищную непрязнь я испитываю к потерпевшему, что кушать не могу! – с ярким колоритом выстраивался каждый кадр фильмов Данелии.

"Мимино". Это фильм, в котором легендой стали даже вырезанные эпизоды. Например, в лифте гостиницы, куда заходят Мкратчян и Кикабидзе. А там два японца говорят друг другу: "Эти русские все на одно лицо".

- Ларису Ивановну хочу! – еще одна фраза, которая известна каждому кинозрителю.

"Любой его фильм – это приближение к добру. Это всеобъемлющая любовь", — отмечает заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Его картины — всегда страницы из жизни. Герои — с такими хотелось бы дружно жить по соседству.

"Какие-то фильмы получились, какие-то нет. Конечно, это связано с настроением.

Когда Параджанов посмотрел "Не горюй!", он сказал:

"Ну, не расстраивайся, каждый художник имеет право на неудачу".

И он очень ошибся.

- Бенджамин, ты в Петербурге учился... Там кто-нибудь камни ел?

- Нет! Что ты?

- Вот, видишь! Только мы, грузины можем все!

Это еще один запоминающийся эпизод из большой картины.

В любви к Грузии Данелия признавался всегда, хотя жил в московской квартире на Чистых прудах. Из Тбилиси его увезли во младенчестве. Родные всегда называли его — Гия, Гиечка.

В "Не горюй!" он единственный раз снял родственников — тетю Верико Анджапаридзе и двоюродную сестру Софико Чиаурели.

"Я, может быть, не снял всего того, что я хотел снять. Но я снял только то, что я хотел снять. Никогда не снимал по заказу", — подчеркивал Георгий Данелия.

- А что у тебя голос такой... малорадостный?

"Он был айсберг! Только немножко снаружи над водой, но такая глубина внутри! В нем была еще глубокая культура какая-то. Причем такая коренная! Это и пример, и традиции его индивидуальности, и новаторства одновременно! Это все в нем!" – подчеркивает народный артист России Евгений Стеблов.

Протяни человеку руку и проведи его через время, дай возможность опереться и понять: "А жить-то надо!"

Георгий Николаевич любил эти слова Рея Брэдбери. И Данелия шагал по Москве чистой, прозрачной, как никогда прекрасной.

Он всегда был верен себе, композиторам, а их было двое — Андрей Петров и Гия Канчелия — и актерам. Сценарий всегда начинал с вопроса: кого будет играть Леонов?

- Не! Так нельзя! Тостуемый пьет до дна! Я за вас выпил, значит, вы тостуемый. И вы до дна — за меня. Такой порядок, — учили народным обычаям герои Данелия в фильме "Осенний марафон".

После премьеры "Осеннего марафона" Иоселиани сказал:

"Слушай как он нас всех заложил? Талантливо!"

- Андрей?!

- А?

- Я — алкач?

- Алкач, алкач!

"Для кого-то – легкая комедия. А на самом деле это трагикомедия. Его вклад в наш кинематограф трудно переоценить", — считает друг Данелии народный артист Грузинской ССР, режиссер Отар Иоселиани.

- Скажи, Бузыкин, может я бездарная?

"Когда я снимаю кино, я рассказываю историю. И стараюсь ее рассказать как можно громче. И так, чтобы мне самому не было скучно", — раскрыл секрет успеха Георгий Данелия.

- Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!

- Два!

- Два! Два!

"Он очень любил талантливых людей. Он очень чувствовал талант. И радовался таланту!" – подчеркивает народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

"Сделай сказку, чтобы можно было согреться", — посоветовал ему однажды Тонино Гуэрра.

И Данелия придумал планету Плюк, с пепелацами и кэцэ... А чатлано-пацакский язык — это же как пароль свой-чужой.

"Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла", — это слова Георгия Данелии.

Мудрый взгляд, нездешнее какое-то спокойствие и, конечно, удивительная ирония.

- Козу уберите, я раздавлю ее! Пошла вон! – кричал юный велосипедист в фильме "Сережа".

"Тут очень важно, как звучит ее голос, — пояснял Данелия. – Меее! Это моя гордость, потому что эту козу озвучил я!"

Вселенная Георгии Данелии — точно лучше, чем наша: там летом счастливые девушки прячутся под зонтом от теплого дождя, а осенний марафон длится бесконечно. И сегодня в этой Вселенной стало очень пусто.

"Людей теряют только раз, и след, теряя, не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит", — пел сам Георгий Данелия.

Ранее по теме

Сейчас

19:37

Рогозин уходит из "Ильюшина" и ОАК

18:45

Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты

17:24

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

14:53

Умер режиссер Георгий Данелия

13:40

Европарламент принял обновленную директиву по газу

12:47

Прощание с Булдаковым пройдет 8 апреля в Доме кино

12:20

20% россиян мечтают уехать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Людей теряют только раз: опустела Вселенная Георгия Данелии

Людей теряют только раз: опустела Вселенная Георгия Данелии

1 час назад
Вслед за Порошенко Зеленский обратился к Тимошенко

Вслед за Порошенко Зеленский обратился к Тимошенко

1 час назад
70-летие НАТО встречает военными и экономическими угрозами в адрес России

70-летие НАТО встречает военными и экономическими угрозами в адрес России

1 час назад
Алексей Рогозин покидает "Авиационный комплекс Ильюшина"

Алексей Рогозин покидает "Авиационный комплекс Ильюшина"

2 часа назад
После страшной аварии на М4 Ространснадзор проверит всех перевозчиков на участке Тула - Москва

После страшной аварии на М4 Ространснадзор проверит всех перевозчиков на участке Тула - Москва

1 час назад
Квадратные метры раздора: хоккеист Фролов хочет продолжить спор в суде с ушедшей Началовой

Квадратные метры раздора: хоккеист Фролов хочет продолжить спор в суде с ушедшей Началовой

1 час назад
Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

11 часов назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

03.04.2019 14:59
Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

7 часов назад
Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

6 часов назад
"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

4 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

10 часов назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

23 часа назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

03.04.2019 19:10
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Ведущий танцовщик Большого театра получил травму во время спектакля

Ведущий танцовщик Большого театра получил травму во время спектакля

34 минуты назад
Ракета "Союз" вывела на орбиту четыре спутника британской круглосуточной связи

Ракета "Союз" вывела на орбиту четыре спутника британской круглосуточной связи

43 минуты назад
В продажу поступила куртка, как у Путина

В продажу поступила куртка, как у Путина

1 час назад
Роналду проиграл суд немецкому изданию, сообщившему о его финансовых махинациях

Роналду проиграл суд немецкому изданию, сообщившему о его финансовых махинациях

1 час назад
Супер-шаттлы: роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас

Супер-шаттлы: роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас

2 часа назад
Последний солдат: в Израиле похоронили танкиста, погибшего в первой ливанской войне

Последний солдат: в Израиле похоронили танкиста, погибшего в первой ливанской войне

2 часа назад
Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

3 часа назад
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

3 часа назад
НАТО в Черном море: кто хочет глотнуть русского свинца за Украину?

НАТО в Черном море: кто хочет глотнуть русского свинца за Украину?

4 часа назад
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

4 часа назад
Пожар на заводе взрывчатых веществ в Дзержинске потушили

Пожар на заводе взрывчатых веществ в Дзержинске потушили

4 часа назад
В аквариуме ТРЦ "Океания" произошла протечка, акулы не пострадали

В аквариуме ТРЦ "Океания" произошла протечка, акулы не пострадали

4 часа назад
Захарова: генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал глупое и неуместное заявление

Захарова: генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал глупое и неуместное заявление

4 часа назад
"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

4 часа назад
Двое детей погибли при пожаре в Чувашии по вине отдыхавшей в сауне матери

Двое детей погибли при пожаре в Чувашии по вине отдыхавшей в сауне матери

4 часа назад
Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

5 часов назад
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

6 часов назад
Карлоса Гона арестовали в четвертый раз

Карлоса Гона арестовали в четвертый раз

6 часов назад
В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

7 часов назад
Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

7 часов назад
Робот "Уран" доработан и готов к бою

Робот "Уран" доработан и готов к бою

7 часов назад
Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

7 часов назад
70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

7 часов назад
Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

8 часов назад
В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

9 часов назад
Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

10 часов назад
Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

12 часов назад
Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

12 часов назад
Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

13 часов назад
Конор Макгрегор передумал уходить

Конор Макгрегор передумал уходить

13 часов назад
Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

21 час назад