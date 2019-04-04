Последний солдат: в Израиле похоронили танкиста, погибшего в первой ливанской войне

В Иерусалиме завершается торжественная церемония похорон солдата, погибшего в 1982 году в Ливане. Днем в Москве его останки передали представителям Израиля наши военные. Именно они вместе с сирийскими коллегами обнаружили могилу танкиста, который десятилетия считался пропавшим без вести. Чтобы поблагодарить Россию, премьер Нетаньяху лично прибыл в Москву. Как провожали здесь и встречали в Израиле солдата, который стал символом целой войны?

Сегодняшнюю встречу в Кремле можно назвать незапланированной. Еще на минувших выходных в графике российского президента визит израильского премьера не значился, но в понедельник Нетаньяху позвонил Путину — в том числе и для того, чтобы поблагодарить Россию за содействие в возвращении на родину тела пропавшего без вести солдата.

И вот уже Нетаньяху — в Кремле, лично благодарит Путина. 37 лет израильский солдат Захария Баумель считался пропавшим без вести. Во время Ливанской войны в 1982 году его танковая бригада попала под обстрел.

"Наши военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады тому, что и на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и, самое главное, чтобы его близкие, близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу", — говорит Владимир Путин.

"Сегодня я очень взволнован. Вы лично откликнулись и дали поручение российским военным помочь в этом святом деле. Это показывает, что и русским, и израильтянам важно, чтобы погибшие солдаты возвращались на родину, — говорит Биньямин Нетаньяху. — Спасибо! Мы хотели бы поблагодарить Министерство обороны, российскую армию, мы не забудем этот акт, это войдет в историю".

- Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто.

- Родные покойного Захарии растроганы. Им рассказали о самоотверженности российских бойцов. Семья просит передать Вам личную благодарность!

Ситуацию в Сирии делегации не обошли стороной — тему обсудили обстоятельно. Люди в погонах, они вспомнили и о другой войне — Второй мировой. Ведь память о воинском долге, где бы ни воевал солдат, — то святое, что одинаково чтут и в России, и в Израиле. Помнят красноармейцев, освободивших мир от фашизма, не пытаются переписать историю.

"Мы высоко ценим ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу", — говорит Владимир Путин.

Из Кремля Биньямин Нетаньяху отправился в Министерство обороны. С воинскими почестями российские военные передали израильскому премьеру останки солдата. Сегодня днем спецрейсом гроб был доставлен в Израиль.



Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. В этом смысле можно считать, что первая ливанская война Израиля завершилась. На мемориальных воинских кладбищах с одинаковыми почестями здесь хоронят и солдат, и генералов, но танкист Захария Баумель будет лежать на самом главном мемориальном кладбище страны — на горе Герцль в Иерусалиме.

Старший сержант, командир "Меркавы", он уже заканчивал срочную службу и уже поступил в Иерусалимский университет. Когда танковая колонна двинулась по ливанской территории, Захария успел отправить родителям письмо: "Не волнуйтесь, у меня все в порядке, но, похоже, домой вернусь не скоро".

В сгустившихся сумерках механизированная группа угодила в засаду. Экипаж Захарии не вышел из окружения. Мирьям, 90-летняя мать солдата, все эти годы не теряла надежды.

"Мы обращались за помощью в Вашингтон через группу американских раввинов, обращались в Конгресс, но ничего не добились", — говорит она.

Останки солдата давно отгремевшей, не самой славной в израильской истории войны вернулись на Родину благодаря армейской солидарности России.

"Сегодня Россия доказала, что у нее есть потрясающие качества и возможности. Весь народ Израиля должен быть благодарен за этот гуманитарный акт российского государства", — говорит глава Агентства по делам репатриации Ицхак Герцог.

Ветеран израильской разведки Яков Кедми рассказывает, что поиски останков солдат велись всеми спецслужбами страны до самого последнего часа.

"Создана была серьезная группа, в которую входили представители всех разведслужб. Неясно было, как они погибли, при каких обстоятельствах, где", — рассказал он.

Здесь не бросают и не забывают павших. Здесь не забудут усилия и подвиг российских военных, нашедших и вернувших останки танкиста Захарии Баумель под огнем террористов ИГИЛ (запрещена в России).