Последний солдат: в Израиле похоронили танкиста, погибшего в первой ливанской войне
В Иерусалиме завершается торжественная церемония похорон солдата, погибшего в 1982 году в Ливане. Днем в Москве его останки передали представителям Израиля наши военные. Именно они вместе с сирийскими коллегами обнаружили могилу танкиста, который десятилетия считался пропавшим без вести. Чтобы поблагодарить Россию, премьер Нетаньяху лично прибыл в Москву. Как провожали здесь и встречали в Израиле солдата, который стал символом целой войны?
Сегодняшнюю встречу в Кремле можно назвать незапланированной. Еще на минувших выходных в графике российского президента визит израильского премьера не значился, но в понедельник Нетаньяху позвонил Путину — в том числе и для того, чтобы поблагодарить Россию за содействие в возвращении на родину тела пропавшего без вести солдата.
И вот уже Нетаньяху — в Кремле, лично благодарит Путина. 37 лет израильский солдат Захария Баумель считался пропавшим без вести. Во время Ливанской войны в 1982 году его танковая бригада попала под обстрел.
"Наши военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады тому, что и на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и, самое главное, чтобы его близкие, близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу", — говорит Владимир Путин.
"Сегодня я очень взволнован. Вы лично откликнулись и дали поручение российским военным помочь в этом святом деле. Это показывает, что и русским, и израильтянам важно, чтобы погибшие солдаты возвращались на родину, — говорит Биньямин Нетаньяху. — Спасибо! Мы хотели бы поблагодарить Министерство обороны, российскую армию, мы не забудем этот акт, это войдет в историю".
- Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто.
- Родные покойного Захарии растроганы. Им рассказали о самоотверженности российских бойцов. Семья просит передать Вам личную благодарность!
Ситуацию в Сирии делегации не обошли стороной — тему обсудили обстоятельно. Люди в погонах, они вспомнили и о другой войне — Второй мировой. Ведь память о воинском долге, где бы ни воевал солдат, — то святое, что одинаково чтут и в России, и в Израиле. Помнят красноармейцев, освободивших мир от фашизма, не пытаются переписать историю.
"Мы высоко ценим ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу", — говорит Владимир Путин.
Из Кремля Биньямин Нетаньяху отправился в Министерство обороны. С воинскими почестями российские военные передали израильскому премьеру останки солдата. Сегодня днем спецрейсом гроб был доставлен в Израиль.
Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. В этом смысле можно считать, что первая ливанская война Израиля завершилась. На мемориальных воинских кладбищах с одинаковыми почестями здесь хоронят и солдат, и генералов, но танкист Захария Баумель будет лежать на самом главном мемориальном кладбище страны — на горе Герцль в Иерусалиме.
Старший сержант, командир "Меркавы", он уже заканчивал срочную службу и уже поступил в Иерусалимский университет. Когда танковая колонна двинулась по ливанской территории, Захария успел отправить родителям письмо: "Не волнуйтесь, у меня все в порядке, но, похоже, домой вернусь не скоро".
В сгустившихся сумерках механизированная группа угодила в засаду. Экипаж Захарии не вышел из окружения. Мирьям, 90-летняя мать солдата, все эти годы не теряла надежды.
"Мы обращались за помощью в Вашингтон через группу американских раввинов, обращались в Конгресс, но ничего не добились", — говорит она.
Останки солдата давно отгремевшей, не самой славной в израильской истории войны вернулись на Родину благодаря армейской солидарности России.
"Сегодня Россия доказала, что у нее есть потрясающие качества и возможности. Весь народ Израиля должен быть благодарен за этот гуманитарный акт российского государства", — говорит глава Агентства по делам репатриации Ицхак Герцог.
Ветеран израильской разведки Яков Кедми рассказывает, что поиски останков солдат велись всеми спецслужбами страны до самого последнего часа.
"Создана была серьезная группа, в которую входили представители всех разведслужб. Неясно было, как они погибли, при каких обстоятельствах, где", — рассказал он.
Здесь не бросают и не забывают павших. Здесь не забудут усилия и подвиг российских военных, нашедших и вернувших останки танкиста Захарии Баумель под огнем террористов ИГИЛ (запрещена в России).
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Умер режиссер Георгий Данелия
- Крупное ДТП в Подмосковье унесло жизни 6 человек
- Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты
- Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
- Польша грозит России ядерным ударом
Самое читаемое
-
Следствие: курсантов могли заразить червями умышленно
- Момент зверского убийства женщины в Москве попал на видео
- Экс-бойфренд выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
- Названа причина смерти Алексея Булдакова
- Многодетная мать оказалась садисткой и сутенершей
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Минфин за день выполнил 15% квартального плана по займам
- Парламент Великобритании блокирует "жесткий" Brexit
- 7 городов США, которые могут исчезнуть к 2100 году
- "Газпром" переходит на блокчейн
- Топ-10 брендов, популярных у американской молодежи
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
- Hot or Not: "зайдет" ли в России новый Kia ProCeed? Цены и конкуренты
- Первый обзор и тест-драйв новой Toyota RAV4 (видео)
- В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама
- "Заряженная" Lada Granta Sport: первые фотографии
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
- Сахар спасет от респираторных заболеваний
- Как спорт заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Великий автор прекрасного кино: ушел Георгий Данелия
- Страшный удар: на трассе в Подмосковье разбилась маршрутка
- Потоп в ТЦ "Океания": гигантский аквариум дал течь
- Охранная зона усадьбы Суханово оказалась под угрозой исчезновения
- Движение по Сокольнической линии метро восстановили досрочно
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его