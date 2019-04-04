"Авангард" приблизился к финалу Кубка Гагарина, обыграв "Салават" в третий раз

В хоккейном Кубке Гагарина продолжается борьба за выход в финал турнира. Представляющие Восточную конференцию уфимский "Салават Юлаев" и омский "Авангард" провели четвертый матч серии. Омичи выиграли в Уфе со счетом 4:2.

Гости в самом начале второго периода забросили две шайбы усилиями Сергея Шумакова и Ильи Михеева, но уфимцы за шесть минут ответили голами Теэму Хартикайнена и Петра Хохрякова. Впрочем, ход матча показал, что на большее хоккеистов "Салвата" уже не хватает.

Еще до завершения второго периода все тот же Михеев из "Авангарда" вновь вывел свою команду вперед, после чего гости из Омска уже не упускали своего преимущества. Точка в матче была поставлена уже в самой концовке матча, когда Денис Зернов поразил ворота хозяев площадки в четвертый раз.

"Авангард" повел в серии со счетом 3:1 и теперь находится в одном шаге от финала Кубка Гагарина. Следующий матч соперники проведут уже в подмосковной Балашихе. Пятый матч серии состоится 6 апреля.