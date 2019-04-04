Тема:
Болезнь и смерть Юлии Началовой 1 час назад
Квадратные метры раздора: хоккеист Фролов хочет продолжить спор в суде с ушедшей Началовой
В Никулинском суде Москвы начались слушания по делу о 20-миллионом долге Юлии Началовой. Эту сумму артистке якобы передал бывший гражданский муж — хоккеист Александр Фролов, выкупив часть ее московской квартиры. Сама певица факт получения денег отрицала. Но теперь, после ее скоропостижной смерти, главный вопрос — кому придется отвечать по иску?
Заседание длилось всего две минуты. Суд перенес рассмотрение дела на полгода, пока не определятся правопреемники умершей ответчицы.
"Мы надеялись, что они откажутся от своих претензий", — говорит о хоккеисте Фролове адвокат семьи Началовой Максим Суров.
- Отказываться от иска вы не собираетесь?
"Через 6 месяцев мы встретимся, и процесс продолжится", — подчеркивает адвокат Фролова Павел Бондарь.
Изначально Александр Фролов сам был ответчиком в этом запутанном деле. Юлия Началова продала гражданскому мужу половину четырехкомнатной квартиры. После расставания — квадратные метры стали яблоком раздора!
Громкое дело о звездных 20 миллионах началось в том же Никулинском суде Москвы почти год назад. Тогда Юлия Началова подала иск о признании незаконной сделки по купле-продаже доли в ее квартире на Нежинский улице. Звезда утверждала, что деньги — 20 миллионов рублей — от своего бывшего гражданского мужа Фролова она не получила, а расписку написала в невменяемом состоянии. Правда, суд доказательств невменяемости не нашел, Началова была вынуждена забрать иск!
Но Юлия передала требования к Фролову нижегородскому фирме "Весенние инвестиции". И та уже в нижегородском суде потребовала признать расписку недействительной, даже добились проведения почерковедческой экспертизы. Но Фролову удалось доказать, что рассмотрение дела прошло с нарушениями. Разбирательство вернулось в Москву.
Элитный жилой комплекс всего в двух минутах от Кутузовского проспекта, рядом — природный заповедник, пойма реки Сетунь. Стоимость квартиры с аналогичным метражом, как у Началовой, начинается от миллиона долларов по нынешнему курсу.
"Очень хороший дом. И однозначно понятно, что я, как Юлина подруга, понимаю, что это очень важно: дочь Юлина должна иметь крышу над головой!" – подчеркивает певица Катя Лель.
Интересы 12-летней Веры, дочери Началовой, представляет бывший муж певицы и отец девочки футболист Евгений Алдонин. Кстати, именно он и подарил Юлии дорогую собственность.
"Он говорил, что хочет мне помочь в этом вопросе. На самом деле здесь нужна, наверное, не помощь, а принятие решения, мужского решения. Он успешный самодостостаточный человек. От него очень многое зависит в решении этой ситуации", — считает бывший муж певицы Началовой Евгений Алдонин.
Как распорядятся паузой в споре, которая возникла в связи со смертью Юлии, стороны конфликта? Сумеют ли договориться или судебные тяжбы через полгода начнутся опять?
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