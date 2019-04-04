После страшной аварии на М4 Ространснадзор проверит всех перевозчиков на участке Тула - Москва

Ежедневно возил пассажиров по официально не существующему маршруту из Тулы в Москву без лицензии на развалюхе 20-летней давности с пробегом более полумиллиона километров. В истории водителя маршрутки, уснувшего за рулем на трассе М4, все больше штрихов, указывающих следователям на очевидное: шестеро погибших после столкновения с фурой — трагический результат погони за незаконной прибылью.

Реанимация Домодедовской больницы. У дверей дежурят родственники пострадавших.

- Ничего внятного замглавврача не говорит! Хоть на колени упасть — ребята, давайте быстрее!

Семилетняя девочка — в критическом состоянии. В Москву она ехала с бабушкой и дедушкой. Оба погибли.

- Вертолет нужен!

- А почему нужен вертолет, расскажите?

- Транспортировать ребенка!

Авария произошло рано утром. Микроавтобус с пассажирами ехал из Тулы в Москву. В районе села Вельяминово он врезался в остановившуюся фуру. От удара автобус загорелся. Шесть человек погибли на месте.

"Пациенты достаточно тяжелые, поэтому прогнозов пока давать не будем", — говорит заместитель главного врача Домодедовской центральной городской больницы Сергей Маркитан.

В Ространснадзоре заявили, что водитель микроавтобуса Григорий Горячев пассажиров вез нелегально.

- Водитель микроавтобуса — частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика Тула — Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют.

В причинах ДТП сейчас разбираются следователи. Не исключено, что водитель уснул за рулем. В момент аварии было уже светло, и не заметить стоящую впереди фуру он просто не мог.

- Поспав только два-три часа, засыпаешь за рулем незаметно для самого себя. Стоит только опустить глаза, как ты уже уснул!

Все погибшие и пострадавшие — из города Донской Тульской области. Соседи подтверждают: Горячев занимался частным извозом, работал практически без выходных.

- Серый микроавтобус здесь стоял?

- Стоял, но редко! В общем, практически не стоял!

- А вы знали, что он занимается подвозом людей?

- Да, да, знала.

- То есть, он этого не скрывал?

- Нет!

Микроавтобус был оформлен на несовершеннолетнего сына Горячева. Машине 20 лет, за время эксплуатации сменила восемь хозяев. Со стоянки на улице Заводской водитель забирал людей. Привозил в Москву к станции метро "Красногвардейская". Нелегалов здесь много — не стесняясь, зазывают пассажиров.

- Здесь знаете сколько этих машин? Они друг за другом ездят!

- Нелегалов?

- Ну конечно! Думаете, она там одна ездит? Это просто она разбилась, поэтому так попали. Сейчас бы не разбилась — как они ездили, так и будут ездить!

В Ространснадзоре заявили, что обязательно проверят всех перевозчиков на участке Тула — Москва. Но пока нелегалы продолжают работать и рисковать безопасностью пассажиров.