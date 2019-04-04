Роналду проиграл суд немецкому изданию, сообщившему о его финансовых махинациях

Футболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл судебный процесс немецкому изданию Der Spiegel. Юристы португальца два года назад подали в суд на журнал, однако теперь приняли решение отозвать свой иск.

Причиной иска стали опубликованные журналистами еженедельника несколько материалов о способах уклонения от налогов, которые использует Роналду. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe, когда звездный футболист был признан виновным испанскими властями в уклонении от уплаты налогов, адвокаты португальца приняли решение отозвать свой иск в отношении Der Spiegel.

В январе Роналду выплатил Испании около 19 миллионов евро компенсации за неуплату налогов за время игры в мадридском "Реале".