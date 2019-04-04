Российские керлингисты обыграли Нидерланды на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу одержала третью победу на чемпионате мира, который проходит в Канаде. В очередном матче группового этапа россияне взяли верх над соперниками из сборной Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу России.

Российскую команду представляли скип Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. Теперь сборная России отыграла одну строчку и поднялась на восьмое место в таблице мирового первенства – в активе россиян три победы и шесть поражений.

Следующим соперником российских керлингистов станет команда Германии, которая накануне очного матча с Россией занимает 10 строчку. Встреча состоится вечером 4 апреля.