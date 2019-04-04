Ракета "Союз" вывела на орбиту четыре спутника британской круглосуточной связи

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала российская ракета "Союз-СТ" с четырьмя британскими спутниками связи OneWeb. Запуск прошел со специального пускового комплекса, построенного для "Союзов" у города Синнамари.

Двадцать второй запуск российской ракеты с Куру был задержан на 30 минут из-за необходимости проведения проверки наземного оборудования, сообщает ТАСС. Полет проходит нормально.

Вывод четырех произведенных корпорациями Arianespace и Thales Alenia Space спутников на орбиту пройдет попарно. Через 2 часа 1 минуту после старта от разгонного блока отделятся первые два спутника, а еще через 20 минут – еще два.

4 апреля прошел четвертый старт с космодрома Куру в 2019 году и второй старт российских ракет за четыре месяца нового года с французского космодрома.

Запущенные по заказу люксембургского спутникового оператора SES спутники станут 58, 59, 60 и 61 спутниками группировки O3b. Всего OneWeb хочет развернуть на орбите порядка шести сотен спутников связи в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. Коммерческое использование их намечено на 2020 год. А к 2021 году спутниковая группировка должна обеспечить бесперебойной круглосуточной связью весь Земной шар.

Arianespace планирует в 2019 году три старта "Союзов". Российские носители выводят не только спутники связи OneWeb, но также и европейский космический телескоп CHEOPS ("Хеопс"), предназначенный для поиска экзопланет. Такой космический аппарат будет запущен в октябре-ноябре вместе с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли CSG-1, французским малогабаритным научным спутником EyeSat и первым французским наноспутником ANGELS.