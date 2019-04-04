В продажу поступила куртка, как у Путина

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в компании.

Там рассказали, что долгое время данная демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом, сшитым только для президента России, а теперь она поступила в продажу в сеть магазинов "Армия России", оператором которой выступает "Военторг". Отмечается, что серия курток лимитирована, линейка размеров — от S до 4XL.