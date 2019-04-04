Многодетная омичка стала фигурантом двух десятков уголовных дел по "безумным составам"
До 20 лет лишения свободы — наказание, которое может грозить Вере Бегун. 35-летняя жительница Омска — в каком-то смысле местная селебрити. Ранее она уже была осуждена за угон автомобиля и ограбление. Теперь стала фигуранткой еще 18 уголовных дел.
Участвует в предварительных судебных слушаниях в качестве обвиняемой по статьям о похищении человека, пытках, изнасиловании, организации занятия проституцией и, ко всему прочему, об убийстве. Улик, по информации омских изданий, предостаточно. И жуткие подробности отдельно взятых эпизодов — точно не для слабонервных.
Пишут, например, что в июле 2016-го заставила некоего друга зверски надругаться над возлюбленной своего названого брата, чтобы запугать его и склонить к сомнительной сделке с недвижимостью, в то время как несовершеннолетний сын Бегун якобы снимал все это на камеру для компромата. А когда сам насильник вдруг раскаялся и пошел в полицию, его вывезли в лес и заживо зарыли в яму.
Все остальное — примерно в таком же духе: нечеловеческая жестокость плюс холодный расчет. И как тут не вспомнить, что эта самая Вера Бегун не так давно старательно работала над созданием совсем другого имиджа. Какого?
Вот в суд привезли Станислава Бердникова, хорошего знакомого главной подсудимой. На двоих фигурантов — 10 эпизодов. А вот ведут и саму Веру Бегун. Такое ощущение, что она неплохо себя чувствует — абсолютно спокойна. И она, и подельники вину не признают.
- Вера, вы вину свою признаете?
– Нет, конечно!
Хрупкая, небольшого роста женщина, мать троих детей — ее знакомые сейчас говорят, что не подозревали о тех страшнейших преступлениях, которые она совершила.
"Никогда не подумала бы — ни о своем ребенке, ни о ней. Я сама в шоке, вообще не подумала бы!" — говорит Светлана Бердникова, мать подсудимого.
Такое ощущение, что Вера могла влиять на своих знакомых — потому они ей и подчинялись. Способности "Соньки Золотой Ручки" у нее явно были. Вера Бегун совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, на мелкие истории не разменивалась. Сейчас ее единственная палочка-выручалочка — это дети.
"Она является многодетной матерью, у нее на иждивении трое несовершеннолетних детей, положительно характеризуется, ранее к уголовной ответственности не привлекалась", — говорит адвокат Веры Бегун Алексей Слободчек.
Разведенную 35-летнюю Веру Бегун неплохо знали в городе. Когда ее семье предложили переселиться из ветхого деревянного в благоустроенный дом в другом районе города, Вера пикетировала местную администрацию, затем подала в суд. Вот ее интервью о тяжбе: как будто бы обычная женщина, но ее мимика настораживает.
- В данный момент решается вопрос о выселении нас из нашего дома. Я не понимаю, как нас будут выселять, если мы — на улице. С улицы — на улицу?
Такое ощущение, что ее лицо стянула гримаса: ее рот сильно кривится во время разговора.
"Экспертиза будет проведена, учитывая античеловеческий характер, особую агрессивность и жестокость того, что она делала, и то, что она полностью отрицала какие бы то ни было морально-нравственные принципы. Но ответ на этот вопрос, конечно, должен давать психиатр", — говорит психолог, специалист по когнитивным искажениям Александр Невеев.
Этот судебный процесс закрыт для СМИ. У Веры трое детей, причем 13-летний сын еще и стал жертвой действий своей матери. После того как Веру Бегун приговорили к трем годам лишения свободы за грабеж и хищение двух автомобилей, ее дети переехали к своему отцу в Крым. Сама Вера жила в доме в Рябиновке, который ей предоставила администрация. Там она, по версии следствия, и занималась своими леденящими душу преступлениями.
"У нее усматривается рецидив — возможно, это будет опасный рецидив, который будет учитываться при назначении ей наказания по всем этим безумным составам. Почему я называю их безумными: потому, что люди, которые совершают такого рода деяния, находятся, наверное, на грани нормальности", — говорит председатель коллегии адвокатов Олег Цуканов.
По всем преступлениям, которые инкриминируются Бегун, ее вина была следователями доказана. По всей вероятности, она выйдет на свободу примерно в возрасте 60 лет. Еще можно начать новую жизнь — возможно, даже не одной. Если кто-то из близких, конечно, захочет ее ждать.
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