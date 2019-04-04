Ведущий танцовщик Большого театра получил травму во время спектакля

Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил травму на премьерном спектакле балета "Зимняя сказка".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

По ее словам, ЧП произошло в начале второго отделения балета "Зимняя сказка"​​​. Представление на 15 минут было приостановлено и Лантратова заменил артист балета Большого театра Давид Мотта Соарес.

После медицинского осмотра будет известно, насколько серьезную травму получил балерун.

30-летний Владислав Лантратов родился в Москве в балетной семье. В 2006 году окончил Московскую государственную академию хореографии и был принят в балетную труппу Большого театра. Является заслуженным артистом России.