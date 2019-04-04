Евролига. ЦСКА добился волевой победы над "Басконией"

В главном клубном турнире континента по баскетболу – Евролиге, проходят матчи заключительного игрового тура группового этапа. В одном из них московский ЦСКА на свеой площадке обыграл испанскую "Басконию" со счетом 82:78.

На протяжении большей части матча подопечные Димитриса Итудиса были в роли догоняющих, и лишь в середине заключительной четверти "красно-синие" перехватили инициативу, совершили рывок, на который у басконцев не нашлось достойного ответа.

Самым результативным у ЦСКА стал Уилл Клайберн, в активе которого по итогам встречи 16 очков. В составе же "Басконии" наибольшее количество очков у Марселиньо Уэртаса, набравшего 17 баллов.

По итогам 29 игр группового этапа ЦСКА занимает второе место. Армейцы досрочно гарантировали себе место в следующем раунде Евролиги.