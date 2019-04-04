Джоан Роулинг отсудила у бывшей помощницы 24,5 тысячи долларов

Джоан Роулинг удалось засудить бывшую помощницу Аманду Дональдсон, которая тратила деньги писательницы на кофе и косметику. Суд обязал бывшую подчиненную британки выплатить автору "Гарри Поттера" 24,5 тысячи долларов, сообщает Guardian.

Претензии Роулинг к подчиненной писательница впервые озвучила в ноябре 2018 года.

Автор "Гарри Поттера" обвинила Аманду Дональдсон в растрате. В частности, женщина за короткий период купила дорогой парфюмерии на 4,7 тысячи долларов, и наела в ресторанах на почти 13 тысяч долларов.

В ходе разбирательства Дональдсон утверждала, что ее траты были согласованы с Роулинг.

В итоге суд оказался на стороне писательницы.