Актер Виктор Сухоруков серьезно повредил руку прямо на сцене

Российский актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку, играя на сцене Театра имени Моссовета. Сообщается, что спектакль "Встречайте, мы уходим", в финальной части которого произошел инцидент, даже не удалось закончить.

Сухоруков пытался перепрыгнуть через ковер, который, по сценарию комедийной пьесы французского драматурга Марии Ризнич о жизни пожилых людей, должен был расстелиться под ним, однако споткнулся и упал, передает РИА Новости. Сухоруков сразу же сказал коллегам, что сломал руку либо же она у него "вылетела". После этого занавес опустили, при этом актер не смог даже покинуть сцену без посторонней помощи.

Исполнитель одной из главных ролей в трагикомедии "Встречайте, мы уходим" Андрей Шарков, извинившись перед зрителями, объявил, что спектакль не будет закончен. В пресс-службе театра подтвердили травму Виктора Сухорукова, но уточнили, что представление было продолжено и доиграно до конца.