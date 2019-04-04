Ученые выяснили, что кошки умеют отличать свои имена от других слов
Сотрудники Университета Софии в Токио провели исследование, в ходе которого доказали, что кошки умеют вычленять свои имена из потока других слов. Лучшие результат в этом деле показали домашние животные, сообщает Nature.
Для эксперимента ученые отобрали 78 кошек, живущих в семьях и в котокафе. Исследование состояло из четырех этапов.
Сначала знакомый кошке человек называл пять слов, включая ее имя, а исследователи фиксировали интерес питомца к произносимым словам.
Потом кошкам вместо других существительных называли имена других кошек, не забыв про их собственные. Третий эксперимент был идентичен первому, а во время четвертого этапа слова произносил человек, которого кошки не знали.
Оказалось, что большинство кошек проявляют интерес к своим именам. Лучшие результаты показали домашние кошки.
Некоторые коллеги, впрочем, раскритиковали исследование японцев. По мнению некоторых критиков, токийские ученые выбрали неправильную методику подсчета, которая позволила подогнать результат под желаемый результат.
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