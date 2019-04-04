Моуриньо выбирает между "Интером" и "Ромой"

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассматривает варианты продолжения своей тренерской деятельности в чемпионате Италии. Португалец ведет переговоры с двумя клубами Серии "А" – миланским "Интером" и столичной "Ромой".

На данный момент Моуриньо является безработным после того, как он был уволен с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед". К тренерской деятельности он намерен вернуться по окончании текущего сезона.

Из двух имеющихся у него вариантов переговоры с "Ромой" находятся в начальной стадии переговоров, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sport Italia. В тоже время шансы на возвращение в "Интер", который он приводил к трем победам в 2010 году, пока оцениваются как наиболее высокие.

Его кандидатура поддерживается вице-президентом "нерадзурри" Хавьером Дзанетти, который в бытность футболистом выступал под руководством португальца. Сам Моуриньо ради того, чтобы возглавить миланский клуб готов пойти на финансовые уступки и снизить свои требования с 10 миллионов евро в год до восьми.

Однако у Моуриньо есть конкурент в лице Антонио Конте – и его назначение поддерживает генеральный директор "Интера" Беппе Маротта.