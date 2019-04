В мировом чемпионате по программированию ICPC победила команда МГУ

Команда Московского государственного университета второй раз подряд становится победителем на Международном студенческом чемпионате по программированию (ACM ICPC). Российская команда — единственная в истории, дважды одержавшая победу в неизменном составе.

Moscow State University brings same team, wins second #ICPC World Finals. Northern Eurasian champs, 2 first to solves pic.twitter.com/ORh2cSklUy