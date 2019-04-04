В мировом чемпионате по программированию ICPC победила команда МГУ

Команда Московского государственного университета второй раз подряд становится победителем на Международном студенческом чемпионате по программированию (ACM ICPC). Российская команда — единственная в истории, дважды одержавшая победу в неизменном составе.

Moscow State University brings same team, wins second #ICPC World Finals. Northern Eurasian champs, 2 first to solves pic.twitter.com/ORh2cSklUy — ICPCNews (@ICPCNews) April 4, 2019

Как и в 2018 году, в команду победителей вошли программисты Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев. Они сумели решить 10 из 11 предложенных задач. Бронзовую награду чемпионата получила также команда Московского института физики и технологий, решившая 7 задач.

Россияне выигрывают на ACM ICPC с 20102 года. За последние 19 лет они одержали 13 побед. Первое место, кроме студентов МГУ, занимали также программисты из ИТМО и СПбГУ.

Второе место в нынешнем чемпионате заняли программисты из американского MIT, третье досталось Токийскому университету. Всего на ACM ICPC состязались команды из 135 стран.

Прямая трансляция соревнований велась на YouTube-канале чемпионата. Он проводился в Порту (Португалия). На официальной страничке чемпионата в Facebook сообщается, что в 2020 году ACM ICPC пройдет в Москве.