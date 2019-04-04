Украинский министр Омелян пообещал приехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отвечая на предложение России обсудить единое транспортное сообщение, пообещал въехать в Москву на танке. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook 4 апреля.

Ранее Союз транспортников РФ предложил прислать представителя для обсуждения вопроса о восстановлении авиационного сообщения с Украиной. В ответ на это предложение Омелян опубликовал его в соцсети и пригрозил, что прибудет в столицу России со своими союзниками на танке с надписью "На Москву".

Это уже не первый случай, когда политики Украины грозятся приехать на военной технике в Россию. Так, в сентябре 2017 года лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко во время визита на завод имени Малышева в Харькове залез на танк и заявил о своем намерении доехать на нем до Москвы.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось 25 октября 2015 года после введения обоюдных санкций в отношении авиационных компаний, напоминает газета "Известия".

16 сентября того же года власти Украины наложили санкции на 25 авиакомпаний России, две из которых к тому моменту уже не существовали. В санкционный список вошли крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" и три его дочерние авиакомпании – "Россия", Оренбургские авиалинии" и "Донавиа". Также в список попали авиакомпания "Трансаэро", находящаяся в предбанкротном состоянии, авиакомпания группы S7 и авиакомпания "Якутия".

4 января текущего года Владимир Омелян сообщил о неизбежности полного прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.