Хави впервые стал чемпионом Катара по футболу

Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Катара по футболу. Он выступает за клуб "Аль-Садд", который досрочно выиграл национальный чемпионат.

В матче 21 тура чемпионата Катара "Аль-Садд" разгромил "Аль-Ахли" со счетом 7:2, набрал 54 очка в турнирной таблице и стал недосягаемым для преследователей. Отрав от ближайшего конкурента теперь составляет 8 очков.

Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года. В текущем сезоне 39-летний испанец провел за клуб 12 игр, забил два гола и еще пять раз выступал в роли ассистента. Для него этот титул стал 34 в профессиональной карьере. "Аль-Садд" же стал чемпионом страны в 14-й раз.