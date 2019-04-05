В России и Грузии чтят память великого Георгия Данелии

Ушел из жизни легендарный советский и российский режиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Владимир Путин выразил соболезнования. Президент отметил, что это был выдающийся режиссер и неординарный человек.

Данелия — автор культовых картин "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!" Они собирали огромные очереди в кинотеатрах и стали событием для миллионов зрителей. А фразы героев тут же разлетались на цитаты, напоминает телеканал "Россия 24".

Прощание с режиссером пройдет 9 апреля в Московском доме кино. Герои фильмов Данелии настолько любимы, что им даже поставили памятники. Персонажам ленты "Мимино" есть как минимум два монумента. Один находится в Армении, другой — в Грузии, в Тбилиси, родном городе Данелии. К тбилисскому памятнику весь день шли люди, желающие почтить память великого режиссера.