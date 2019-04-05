МВД Австрии установило видеокамеры для защиты памятника советским солдатам в Вене

В Вене полиция установила камеры видеонаблюдения около памятника советским воинам, чтобы защитить его от вандалов. Несмотря на усиленные патрули, неизвестные неоднократно обливали монумент краской.

Призывы это делать украинские националисты постоянно размещают в Сети. Посольство России каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять меры. Однако задержать экстремистов не удалось. Но сейчас скрыться будет уже труднее, сообщает телеканал "Россия 24".

Памятник установили в Вене в 1945 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении столицы Австрии от нацистов.