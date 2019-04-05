Атака на Триполи: маршал Хафтар хочет взять ливийскую столицу за 48 часов

В Ливии войска маршала Хафтара наступают на Триполи. Есть раненые. Сообщается, что столицу рассчитывают взять за 48 часов. В армии Хафтара заявили, что их цель — террористические группировки, которые базируются в Триполи и в окрестностях. На этом фоне были сообщения арабских СМИ, что из Сирии в Ливию прибыли главари "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Признанное ООН правительство в Триполи объявило мобилизацию, однако противостоять армии Хафтара не сможет, передает телеканал "Россия 24".

В стране сейчас с рабочим визитом находится генсек ООН Антониу Гутьерреш. Он призвал все стороны как можно скорее провести переговоры. К деэскалации призвали и в МИД России.

В Ливии после вмешательства НАТО сохраняется двоевластие. На востоке правит парламент во главе с Хафтаром. А на западе — в столице Триполи — правительство под руководством премьера Сараджа.