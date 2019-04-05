Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Там требуют привлечь Маска к ответственности за пост в Twitter. Он написал, что Tesla в этом году планирует выпустить 500 тысяч автомобилей. Однако в комиссии посчитали, что это вводит клиентов в заблуждение, поскольку на самом деле машин будет выпущено меньше. Суд постановил, что Маск сейчас должен попытаться урегулировать претензии.