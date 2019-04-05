Россия планирует создание в Азербайджане сервисного центра для вертолетов Ми

Россия может создать в Азербайджане сервисный центр по обслуживанию вертолетов Ми. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В Баку Мантуров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитие сотрудничества в авиации, судостроении и фармацевтике. По словам министра, российские компании заинтересованы в создании своих производств и совместных предприятий в республике для выхода на рынки третьих стран.