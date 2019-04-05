МИД Эквадора прокомментировал сообщения о высылке Ассанжа из посольства, назвав их слухами

Представители министерства иностранных дел Эквадора отказались комментировать сообщение о высылке основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и назвали их слухами. Об этом сообщает издание El Comercio.

Как отмечается, Эквадор не отвечает на слухи, предположения или гипотезы, не имеющие документального подтверждения.

Ранее WikiLeaks, ссылаясь на высокопоставленные источники в Эквадоре, сообщила, что Джулиана Ассанжа выдворят из посольства южноамериканской республики в Лондоне в ближайшее время. Утверждалось, что Эквадор и Великобритания уже заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks.

В 2012 году Джулиан Ассанж попросил политического убежища из-за опасения экстрадиции властями Швеции в Соединенные Штаты Америки в связи с его деятельностью в организации WikiLeaks, напоминает ТАСС. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что в любой момент Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне, если будут соблюдены его права.

Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения, выдвинутые против него, называя их политически мотивированными. В 2017 году дело, открытое против него в Швеции, было закрыто. Но Великобритания продолжает настаивать на том, что Ассанжа необходимо арестовать в связи с его неявкой в суд в Лондоне.