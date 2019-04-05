Не похмелье, а ЗОЖ: страсть к рассолу возникла у американцев из-за любви к хоккею

Огуречный рассол неожиданно стал весьма популярен в США. Причем главные потребители продукта — не жаждущие снять похмелье, а, наоборот, приверженцы здорового образа жизни.

В Нью-Йорке появились специальные магазины, где рассол можно покупать в любых объемах. Пол-литра — 15 долларов, но дешевле оптом: ведро отдают по цене трех бутылок. Появились уже и подделки — обычный раствор соли с ароматом огурцов.

Ажиотаж начался после матча НХЛ, когда одному из игроков привезли таинственную банку с плавающим внутри огурцом. Это настолько поразило американцев, что хоккеисту пришлось потом долго объяснять всей нации, зачем он это пил.

Хорошо хоть не спросили о связях с Москвой. Вероятно, потому что американцы еще не знают, что это традиционный русский рецепт для восстановления бодрого настроения.

"Это лучшее средство при интенсивных тренировках, — приводит телеканал "Россия 24" слова Ивана Романовского, чемпиона мира по тайскому боксу, руководителя сети фитнес-клубов. – Вы потеете, у вас выходят соли из организма и микроэлементы. Для восстановления водно-солевого баланса рассол — лучшее и самое бюджетное средство".