Трамп назвал условия для проведения нового саммита с Китаем

Дональд Трамп назвал условия проведения двусторонней встречи на высшем уровне с КНР. Это произойдет, если КНР и США достигнут новой масштабной торговой договоренности.

"Мы узнаем об этом в следующие четыре недели", — пообещал Трамп. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС. Президент сообщил, что саммит пройдет на территории США.