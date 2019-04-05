"Пари Сен-Жермен" готов соблазнить Де Хеа годовой зарплатой в 24 миллиона евро

Французский "Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Руководство парижан намерено выкупить у "МЮ" испанца и готов предложить ему годовую зарплату в 24 миллиона евро.

Клуб из столицы Франции намерен воспользоваться тем, что боссы манкунианцев не готовы удовлетворить финансовые запросы самого Де Хеа – он требует повышения своего годового оклада как раз на общую сумму в 24 миллиона евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Sun. Однако в "Юнайтед" ему могут предложить лишь 21 миллион евро.

В "ПСЖ" готовы сполна озолотить испанского голкипера и предложить ему долгосрочный контракт. К тому же, его действующее соглашение с "Манчестером" истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость испанца оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.