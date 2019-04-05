Австралийцу, устроившему бойню в Новой Зеландии, назначена психиатрическая экспертиза

В Новой Зеландии судья распорядился направить на психиатрическую экспертизу австралийца Брентону Тарранту, обвиняемого в убийстве 50 человек в двух мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщил портал Stuff.

В пятницу, 5 апреля, 29-летний Таррант, содержащийся в тюрьме Окленда под особым наблюдением, принял участие в судебных слушаниях по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Таррант будет защищать себя сам. Но накануне заседания два адвоката – Шейн Тэйт и Джонатан Хадсон – согласились представлять его интересы.

Согласно постановлению судьи, оценку психиатрического состояния обвиняемого с точки зрения вменяемости будут проводить два независимых эксперта, передает РИА Новости. Ожидается, что следующие слушания по делу Тарранта пройдут 14 июня.

В середине марта текущего года в двух мечетях города Крайстчерч (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба. По последним данным правоохранительных органов, в результате трагедии погибли 50 человек, еще 50 получили ранения. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся террористическим актом. Обвинения в убийстве были предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Его содержание под стражей продлено до 5 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что Таррант снимал на видео нападение на одну из мечетей, а также вел прямую трансляцию в социальных сетях. По данным пресс-службы Facebook, в первые 24 часа после произошедшего было удалено порядка 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена бойня в Кайстчерче. Позднее соцсеть Facebook сообщила о введении запрета на поддержку и восхваление идей "белого национализма".