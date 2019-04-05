Трамп: США, России и Китаю надо договориться и не тратить деньги на вооружение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить средств на вооружение. А свободные деньги направить на что-то более полезное и мирное.

"Россия, Китай и мы. Мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Гораздо лучше, если мы договоримся вместе и не будем делать это оружие. Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить деньги на вооружение. И начать тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", — заявил президент США Дональд Трамп.

Звучит хорошо. Вот только Трамп подписал на этот год самый большой в истории США и всего мира военный бюджет — более 700 миллиардов долларов. Он планирует увеличить число военных и приказал разработать новое вооружение.

Также Пентагон утвердил новую стратегию, которая позволяет Штатам атаковать любую страну, которую им только захочется. Причем с использованием ядерного оружия. А главными врагами назначены как раз Россия и Китай, сообщает телеканал "Россия 24". Да и сам Трамп давно обрел репутацию человека, который делает громкие заявления, а потом легко от них отказывается.