В Киеве появилась улица Джона Маккейна

Одна из улиц в центральном Печерском районе Киева переименована в честь Джона Маккейна, американского сенатора, умершего в августе 2018 года от рака мозга. Ранее улица называлась в честь советского разведчика, героя СССР Ивана Кудри. Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор — право народа", назвал идею переименования кощунством.

Петиция о переименовании была зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации. С таким же предложением в горсовет обратился президент Петр Порошенко, передает РИА Новости.

Депутаты городского совета поддержали идею и согласились назвать улицу в честь "друга Украины Джона Маккейна". Инициативу поддержал 71 законодатель из 85.

Ранее Порошенко называл Маккейна "героем Украины".