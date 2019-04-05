Шахматы. Грищук обыграл Топалова на турнире в Азербайджане

В Азербайджане продолжается шахматный турнир имени Гашимова. В четверг, 4 апреля, состоялся пятый тур, в котором российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над болгарином Веселином Топаловым. Россиянин играл белыми фигурами.

Соотечественник Грищука – Сергей Карякин, завершил свою партию с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым ничьей. Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен также разошелся миром с Шахрияром Мамедьяровым – еще одним шахматистом из Азербайджана. Еще в двух партиях индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд обыграл голландца Аниша Гири, а чех Давид Навара – китайца Дина Лижэня.

Таким образом, после пяти туров соревнования лидерство сохраняет Карлсен, в активе которого 3,5 балла. Его преследователями являются Карякин и Ананд – у обоих по 3 балла. Грищук, Навара, Раджабов и Лижэнь набрали 2,5 балла, деля места с 4 по 7, Мамедьяров и Топалов с двумя очками делят 8-9 места, а замыкает таблицу Гири, у которого 1,5 очка.