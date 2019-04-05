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5 апреля 201903:08

В Венесуэле взорвался нефтепровод. Видео

twitter.com

В венесуэльском штате Ансоатеги в секторе Ла Леона в окрестностях Урики произошел взрыв на нефтепроводе. Пласидо Малаве, глава службы гражданской обороны и пожарной охраны штата, опубликовал в своем Twitter кадры, на которых видно огромный столб огня и клубы черного дыма.

"Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", — сообщил Малаве. О пострадавших не сообщается, передает РИА Новости.

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