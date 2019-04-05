В Венесуэле взорвался нефтепровод. Видео

В венесуэльском штате Ансоатеги в секторе Ла Леона в окрестностях Урики произошел взрыв на нефтепроводе. Пласидо Малаве, глава службы гражданской обороны и пожарной охраны штата, опубликовал в своем Twitter кадры, на которых видно огромный столб огня и клубы черного дыма.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) April 4, 2019

"Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", — сообщил Малаве. О пострадавших не сообщается, передает РИА Новости.