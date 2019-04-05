Российские керлингисты потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира

В канадском городе Летбридж продолжается чемпионат мира по керлинги среди мужских команд. Сборная России в десятом матче мирового первенства потерпела поражение от команды Германии и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Встреча между соперниками завершилась со счетом 6:12 в пользу бундестим. Сборную России представляли Сергей Глухов в качестве скипа, а также Артур Али, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Евгений Климов.

Для россиян это поражение стало седьмым в десяти встречах. Теперь даже в случае победы в оставшихся двух встречах Россия не пробьется в зону плей-офф, поскольку команда США, замыкающая эту зону, имеет шесть побед при трех поражениях. У российской же команды при трех победах семь проигрышей.

Заключительными матчами для сборной России станут игры против команд Норвегии и Японии. Встречи состоятся пятого апреля.